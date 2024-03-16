DEVA Partisi Edremit adayı Afet Kuşman Özkaçmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Edremit belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Edremit belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Van Edremit adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Edremit Belediye Başkan Adayı Afet Kuşman Özkaçmaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ KİMDİR?

Afet Kuşman Özkaçmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Edremit belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ EDREMİT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Edremit adayı belli oldu. DEVA Partisi Edremit Belediye Başkan Adayı Afet Kuşman Özkaçmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.