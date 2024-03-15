DEVA Partisi Çamaş adayı Berat Ay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu Çamaş belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çamaş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ordu Çamaş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çamaş Belediye Başkan Adayı Berat Ay kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BERAT AY KİMDİR?

Berat Ay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çamaş belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇAMAŞ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çamaş adayı belli oldu. DEVA Partisi Çamaş Belediye Başkan Adayı Berat Ay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.