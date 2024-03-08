DEVA Partisi Beykoz adayı Şenol Korkmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Beykoz belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Beykoz belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Beykoz adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Şenol Korkmaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞENOL KORKMAZ KİMDİR?

Şenol Korkmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beykoz belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEYKOZ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beykoz adayı belli oldu. DEVA Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Şenol Korkmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.