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DEVA Partisi Akyurt adayı Emre Altun kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Akyurt belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Ankara Akyurt belediye başkan adayı, Akyurt ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Akyurt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Akyurt Belediye Başkan Adayı Emre Altun kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Akyurt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Akyurt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Akyurt Belediye Başkan Adayı Emre Altun kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EMRE ALTUN KİMDİR?

Emre Altun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Akyurt belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AKYURT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Akyurt adayı belli oldu. DEVA Partisi Akyurt Belediye Başkan Adayı Emre Altun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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