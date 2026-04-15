Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Derya Uluğ, bu kez dikkat çeken bir taklide imza attı. Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen’i ti’ye alan ünlü isim, paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

“HELLO TIKTOK FAMILY…” DETAYI

Derya Uluğ’un, Necla Özmen’in videolarındaki üslubu taklit ederek söylediği “Hello TikTok Family…” sözleri kısa sürede viral oldu. Paylaşım, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından konuşuldu.

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ, Türk pop müziğinin son yıllarda öne çıkan isimlerinden biridir. 21 Şubat 1986’da İzmir’de doğdu. Müzik eğitimini Muğla Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’nda yüksek lisans yaptı.

Profesyonel kariyerine bir dönem Ebru Gündeş’in vokalistliğini yaparak başlayan Uluğ, 2016 yılında çıkardığı “Okyanus” şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. Ardından “Canavar”, “Ne Münasebet” ve “Sana Çıkıyor Yollar” gibi hit parçalarla pop müzikte kendine sağlam bir yer edindi.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkat çeken Uluğ, aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle de müzik kariyerini sürdürüyor.