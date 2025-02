Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı sevgili mi?

Ünlü oyuncular Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı sevgili mi? Son günlerde magazin gündeminde sıkça konuşulan bu iddia, çiftin yaptığı paylaşımlarla doğrulandı. Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'nın aşkı Atina tatilinde çekilen fotoğraflarla gün yüzüne çıktı. Peki, Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı sevgili mi?

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'nın sevgili oldukları doğrulandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan aşk dedikodularının ardından, Derya Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.