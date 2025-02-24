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Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı sevgili mi?

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı sevgili mi?
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Ünlü oyuncular Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'nın sevgili oldukları iddiaları gündemi sarsıyor. Magazin dünyasında sıkça gündeme gelen ünlü çift, Instagram'da birlikte paylaşımlar yaparak ilişkilerini kamuoyuna duyurdu. Peki, ikili ne zamandır birlikte? Aşk iddiaları nasıl ortaya çıktı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Ünlü oyuncular Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı sevgili mi? Son günlerde magazin gündeminde sıkça konuşulan bu iddia, çiftin yaptığı paylaşımlarla doğrulandı. Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'nın aşkı Atina tatilinde çekilen fotoğraflarla gün yüzüne çıktı. Peki, Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı sevgili mi?

DERYA ŞENSOY VE YAĞIZ CAN KONYALI SEVGLİ Mİ?

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'nın sevgili oldukları doğrulandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan aşk dedikodularının ardından, Derya Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı sevgili mi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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