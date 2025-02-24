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Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy kaç yaşında, nereli?

Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy kaç yaşında, nereli?
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Derya Şensoy'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Şensoy, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Peki, Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy kaç yaşında, nereli?

Türk tiyatro ve sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Derya Şensoy kimdir? Sanatçı bir aileden gelen başarılı oyuncunun hayatı, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. Derya Şensoy kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncunun biyografisi ve yer aldığı projeler…

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

Derya Şensoy, 7 Şubat 1990 İstanbul doğumlu, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Tam adı Neriman Derya Şensoy'dur. Sanatçı bir ailenin çocuğu olarak büyümüştür; babası ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Ferhan Şensoy, annesi ise tiyatro sanatçısı Derya Baykal'dır. Eğitim hayatını İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamladıktan sonra, illüstrasyon ve tasarım öğrenimi için New York'ta Parsons The New School for Design'da eğitim görmüş; ayrıca İngiltere'de takı tasarımı üzerine çalışmalar yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Doksanlar" dizisinde Tuğba Karaman karakterini canlandırarak adım atmış; sonrasında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı", "Hesapta Aşk", "Mayıs Kraliçesi", "Bu Sayılmaz", "Sorma Neden" gibi projelerde yer alarak sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

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