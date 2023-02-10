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Depremde hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı

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Depremde hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı Babasının cenazesi için gittiği Malatya'da eşi ile birlikte depreme yakalandıAYDIN Aydın'ın Didim ilçesinde esnaflık yapan ve cenaze dolayısıyla bulunduğu Malatya'da depremde hayatını kaybeden Aslan Aslan ve eşi Zekiye Aslan...

Depremde hayatını kaybeden karı koca son yolculuğuna uğurlandı

Babasının cenazesi için gittiği Malatya'da eşi ile birlikte depreme yakalandı

AYDIN Aydın'ın Didim ilçesinde esnaflık yapan ve cenaze dolayısıyla bulunduğu Malatya'da depremde hayatını kaybeden Aslan Aslan ve eşi Zekiye Aslan son yolculuğuna uğurlandı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde; Kahramanmaraş başta olmak üzere; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde on binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 60 binin üzerinde kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ateşi Didim ilçesine de düştü. İlçede esnaflık yapan Aslan Aslan, babasının cenazesi için gittiği Malatya'da eşi ile kaldığı otelin depremde yıkılmasıyla enkaz altında kalarak vefat etti. Didim'e getirilen çiftin cenazeleri Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aslan çifti Denizköy Mezarlığı'nda defnedilirken, çiftin iki kızı ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan - Genel

Malatya Aydın Didim Genel Haberler

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