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Deprem Ağı uygulaması nedir? Deprem Ağı uygulaması ücretli mi?

Gündem Haberleri

Deprem Ağı uygulaması nedir? Deprem Ağı uygulaması ücretli mi?

Gelişen teknoloji ile beraber deprem sinyalleri önceden alınarak depremden kurtulmak mümkün oluyor. . IOS'ta bulunan deprem ağı uygulaması da bunlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Deprem Ağı uygulaması nedir? Deprem Ağı uygulaması ücretli mi?

Bolu'daki 4.8'lik depremde yaşanan panik anları kameraya yansıdıBolu'daki 4.8'lik depremde yaşanan panik anları kameraya yansıdı

Deprem Ağı uygulaması, akıllı cihazlarınızdan gerçek zamanlı olarak deprem uyarıları geliyor. Peki, Deprem Ağı uygulaması nedir? Deprem Ağı uygulaması ücretli mi?

DEPREM AĞI UYGULAMASI NEDİR?

Deprem Ağı depremlerde en kapsamlı deprem uygulamasıdır ve dünyanın birçok ülkesinde sismik dalgalar ulaşmadan önce sizi uyaran tek erken deprem uyarısı sistemidir.

DEPREM AĞI UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Deprem ağı uygulamasının ücretli ve ücretsiz versiyonu bulunuyor. Mağazadan uygulamayı indirerek kullanabilirsiniz.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Haberler

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