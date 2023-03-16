Deprem Ağı uygulaması nedir? Deprem Ağı uygulaması ücretli mi?

Gelişen teknoloji ile beraber deprem sinyalleri önceden alınarak depremden kurtulmak mümkün oluyor. . IOS'ta bulunan deprem ağı uygulaması da bunlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Deprem Ağı uygulaması nedir? Deprem Ağı uygulaması ücretli mi?