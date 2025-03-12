Deodorant orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken deodorant kullanmak orucu bozar mı?
Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, orucu bozabilecek durumlar hakkında sıkça araştırma yapıyor. Bu konular arasında en çok merak edilenlerden biri de "Deodorant orucu bozar mı?" sorusu oluyor. Gün içinde deodorant kullanmanın veya farklı kokulara maruz kalmanın oruca etkisi konusunda birçok kişi tereddüt yaşayabiliyor. Peki, oruçluyken deodorant sıkmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre deodorant veya benzeri kokuların kullanımı orucun geçerliliğini etkiler mi? İşte, detaylar…
Ramazan ayında oruç tutanlar, günlük hayatta karşılaştıkları bazı durumların oruca etkisini merak ediyor. Bu konuların başında ise "Deodorant orucu bozar mı?" sorusu geliyor. Gün içinde deodorant sıkmak veya farklı kokulara maruz kalmak, orucun geçerliliğini etkileyip etkilemediği konusunda soru işaretleri oluşturabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda sıkça açıklamalar yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, oruçluyken deodorant kullanmak orucu geçersiz kılar mı? Diyanet'e göre deodorant sıkmak orucu bozar mı? İşte, merak edilen detaylar…
DİYANET'E GÖRE DEODORANT KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, deodorant kullanmak orucu bozmaz. Oruç, yeme, içme veya vücuda besleyici herhangi bir maddenin alınmasıyla bozulur. Deodorant, parfüm veya kolonya gibi kokulu ürünlerin sıkılması veya tene sürülmesi, orucun geçerliliğini etkilemez.
Ancak deodorant veya parfüm sıkıldığında ağız ve burundan bilinçli şekilde içeri çekilmemesi önerilir. Bu nedenle aşırı soluma yapılmadığı sürece, deodorant kullanımı orucu bozmaz ve dini açıdan sakıncalı değildir.