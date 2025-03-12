Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar

Netanyahu'dan Şara'yı küplere bindirecek hamle! Orduya talimatı verdi
Hedef haline gelmişti! Ece Gürel'in ölümü sonrası eşinden ilk sözler

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok

Deodorant orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken deodorant kullanmak orucu bozar mı?

Deodorant orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken deodorant kullanmak orucu bozar mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, orucu bozabilecek durumlar hakkında sıkça araştırma yapıyor. Bu konular arasında en çok merak edilenlerden biri de "Deodorant orucu bozar mı?" sorusu oluyor. Gün içinde deodorant kullanmanın veya farklı kokulara maruz kalmanın oruca etkisi konusunda birçok kişi tereddüt yaşayabiliyor. Peki, oruçluyken deodorant sıkmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre deodorant veya benzeri kokuların kullanımı orucun geçerliliğini etkiler mi? İşte, detaylar…

Ramazan ayında oruç tutanlar, günlük hayatta karşılaştıkları bazı durumların oruca etkisini merak ediyor. Bu konuların başında ise "Deodorant orucu bozar mı?" sorusu geliyor. Gün içinde deodorant sıkmak veya farklı kokulara maruz kalmak, orucun geçerliliğini etkileyip etkilemediği konusunda soru işaretleri oluşturabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda sıkça açıklamalar yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, oruçluyken deodorant kullanmak orucu geçersiz kılar mı? Diyanet'e göre deodorant sıkmak orucu bozar mı? İşte, merak edilen detaylar…

DİYANET'E GÖRE DEODORANT KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, deodorant kullanmak orucu bozmaz. Oruç, yeme, içme veya vücuda besleyici herhangi bir maddenin alınmasıyla bozulur. Deodorant, parfüm veya kolonya gibi kokulu ürünlerin sıkılması veya tene sürülmesi, orucun geçerliliğini etkilemez.

Deodorant orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken deodorant kullanmak orucu bozar mı?Deodorant orucu bozar mı

Ancak deodorant veya parfüm sıkıldığında ağız ve burundan bilinçli şekilde içeri çekilmemesi önerilir. Bu nedenle aşırı soluma yapılmadığı sürece, deodorant kullanımı orucu bozmaz ve dini açıdan sakıncalı değildir.

Deodorant orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken deodorant kullanmak orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken deodorant sıkmak orucu bozar mı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
img

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
img

Ölümü sonrası ilk kez konuştu! "Cadı eğitimi" sorusuna eşinden yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rangers maçı kadrosuna alınmayan Saint-Maximin'den jet hızında paylaşım

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım

Fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 14 saatten 3.5 saate düşecek

İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.