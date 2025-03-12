Deodorant orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken deodorant kullanmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutanlar, günlük hayatta karşılaştıkları bazı durumların oruca etkisini merak ediyor. Bu konuların başında ise "Deodorant orucu bozar mı?" sorusu geliyor. Gün içinde deodorant sıkmak veya farklı kokulara maruz kalmak, orucun geçerliliğini etkileyip etkilemediği konusunda soru işaretleri oluşturabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda sıkça açıklamalar yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, oruçluyken deodorant kullanmak orucu geçersiz kılar mı? Diyanet'e göre deodorant sıkmak orucu bozar mı? İşte, merak edilen detaylar…

DİYANET'E GÖRE DEODORANT KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, deodorant kullanmak orucu bozmaz. Oruç, yeme, içme veya vücuda besleyici herhangi bir maddenin alınmasıyla bozulur. Deodorant, parfüm veya kolonya gibi kokulu ürünlerin sıkılması veya tene sürülmesi, orucun geçerliliğini etkilemez.

Deodorant orucu bozar mı

Ancak deodorant veya parfüm sıkıldığında ağız ve burundan bilinçli şekilde içeri çekilmemesi önerilir. Bu nedenle aşırı soluma yapılmadığı sürece, deodorant kullanımı orucu bozmaz ve dini açıdan sakıncalı değildir.

Diyanet'e göre oruçluyken deodorant sıkmak orucu bozar mı