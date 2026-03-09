Denizli'deki depremin şiddeti kamerada
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddeti ve etkisi, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir telefoncunun depreme iş yerine yakalandığı, sarsıntının etkisiyle raflardaki ürünlerin yere düştüğü ve çalışanın hızla dükkanı terk ettiği anlar yer aldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe neden oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin etkisi, ilçedeki bir telefoncunun iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
RAFLARDAKİ ÜRÜNLER DÜŞTÜ
Görüntülerde sarsıntının başlamasıyla birlikte raflardaki telefon ve aksesuarların yere düştüğü görüldü.
PANİKLE DIŞARI ÇIKTI
Depreme iş yerinde yakalanan çalışanın, sarsıntının şiddetiyle birlikte hızla dükkandan çıkarak dışarı yöneldiği anlar da kameraya yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.