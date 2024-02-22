Denizli belediye başkanı hangi partiden? Sorusu, merak konusu oluyor. 2019 Denizli Belediye Başkanlığı için; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Osman Zolan, İyi Parti'nin adayı Ümit Bahtiyar, Halkların Demokratik Partisi'nden Şerife Yıldırım, Demokrat Parti'den Aykut Yıldırım ve Saadet Partisi'nden Süleyman Demirel oldu. Peki, Denizli belediye başkanı hangi partiden? Denizli belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti'den seçilmiştir ve %50,56 oy oranıyla birinci olmuştur. Buna göre Denizli belediye başkanı AK Parti'den seçilmiş ve Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan olmuştur. Denizli Belediye Başkanlığı seçiminde, ikinci sıradaki aday Ümit Bahtiyar İyi Parti'den olup %43,91 oy oranına sahiptir. Diğer adaylar Şerife Yıldırım (HDP), Aykut Yıldırım (DP) ve Süleyman Demirel (Saadet Partisi) ise sırasıyla %1,39, %1,14 ve %0,78 oy oranlarına sahiptirler.