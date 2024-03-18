Deniz Yağan kimdir? CHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan adayı ise Deniz Yağan. Deniz Yağan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

DENİZ YAĞAN KİMDİR?

Deniz Yağan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.