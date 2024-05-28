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Deniz Akkaya kızından şiddet mi gördü? Olay ne, ne oldu?

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Ünlü model ve sunucu Deniz Akkaya'nın kızından şiddet gördüğü iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Olayın detayları ve ne olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Ünlü manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı tarafından şiddete maruz kaldığını ve balkona kilitlediğini söyledi. Kızının telefonuna baktığında yurtdışına kaçma planı yaptığını öğrenen Akkaya, "3 kez 112'yi arayınca kurtuldum" dedi. Peki, Deniz Akkaya kızından şiddet mi gördü? Olay ne, ne oldu?

DENİZ AKKAYA KIZINDAN ŞİDDET Mİ GÖRDÜ?

Kızıyla yaşadığı olayı X hesabından anlatan Deniz Akkaya şu ifadeleri kullandı: "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım."

Deniz Akkaya kızından şiddet mi gördü? Olay ne, ne oldu?

OLAY NE?

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü ve balkona kilitlendiğini söyleyerek ağızları açık bıraktı. Akkaya, "Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi birde beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!" dedi.

Deniz Akkaya kızından şiddet mi gördü? Olay ne, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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