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Demokrat Parti Milletvekili Adayları 2023! CHP milletvekili aday listesindeki Demokrat partili milletvekilleri kimler, kaç vekil var?

Demokrat Parti Milletvekili Adayları 2023! CHP milletvekili aday listesindeki Demokrat partili milletvekilleri kimler, kaç vekil var?

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CHP listelerinden seçime girme kararı alan Demokrat Partisi'nden hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki Demokrat partili milletvekilleri kimler, kaç Demokrat Partisi milletvekili var? İşte, Demokrat Partisi milletvekili adayları listesi!

Demokrat Partisi seçime hangi listeden katılacak?Demokrat Partisi seçime hangi listeden katılacak?

Demokrat Parti milletvekili adayları! CHP listelerinden seçime girme kararı alan Demokrat Partisi'nden hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki Demokrat partili milletvekilleri kimler, kaç Demokrat Partisi milletvekili var? İşte, Demokrat Partisi milletvekili adayları listesi haberimizde...

DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • Cemal Enginyurt İstanbul 1. Bölge 9. Sıra
  • Haydar Altıntaş İzmir Birinci Bölge 7. Sıra
  • Salih Uzun İzmir İkinci Bölge 5. Sıra

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