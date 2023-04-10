Demokrat Parti Milletvekili Adayları 2023! CHP milletvekili aday listesindeki Demokrat partili milletvekilleri kimler, kaç vekil var?

CHP listelerinden seçime girme kararı alan Demokrat Partisi'nden hangi milletvekillerinin listede yer aldığı merak ediliyor. Peki, CHP milletvekili aday listesindeki Demokrat partili milletvekilleri kimler, kaç Demokrat Partisi milletvekili var? İşte, Demokrat Partisi milletvekili adayları listesi!