Demirhan Elçin hangi partiden? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in 2 yıl önce makamında gerçekleşen arbede bugün sosyal medyaya düştü. Makamına gelen ve kimliği açıklanmayan 85 yaşındaki yaşlı adamı eşinin yanında iterek dışarı çıkarttığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Peki, Demirhan Elçin hangi partiden? Demirhan Elçin hani partiye geçti?

DEMİRHAN ELÇİN HANGİ PARTİDEN?

CHP'den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İYİ Parti'ye geçti. 2019'da İYİ Parti'nin aday çıkartmadığı Artvin'de CHP, yüzde 50,96 oy alarak belediye başkanlığını kazanmıştı. AK Parti'nin adayı ise yüzde 43,24 oy almıştı. 2023 14 Mayıs seçimlerinde ise kent genelinde AK Parti yüzde 36,92; CHP yüzde 30,09; İYİ Parti ise yüzde 13,37 oy almıştı. Buna göre Demirhan Elçin İYİ Parti'dendir.