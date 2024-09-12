Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman, nerede çekildi?

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DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Demir Kadın Neslican, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Kendisine kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi sürecinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.

DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım Yılı: 2023

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur, İlker Aksum'