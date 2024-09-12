Üye Girişi
Haberler

Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Demir Kadın: Neslican filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Demir Kadın: Neslican konusu, özeti ve Demir Kadın: Neslican oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Demir Kadın: Neslican filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Demir Kadın: Neslican filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Demir Kadın: Neslican filmini izleyecek olanların merak ettiği Demir Kadın: Neslican konusu nedir, Demir Kadın: Neslican oyuncuları kimler ve Demir Kadın: Neslican özeti gibi konuları inceliyoruz.

DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Demir Kadın Neslican, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Kendisine kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi sürecinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.

DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım Yılı: 2023

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur, İlker Aksum'

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Sinema Yaşam

İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

Milletvekilinin üzerine emniyet aracı sürüldü

 Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
İşte o caninin ilk savunması! Su istediği gerekçesiyle döve döve öldürdüğü adamdan şikayetçi oldu

İşte o caninin ilk savunması! Sopayla vura vura öldürdüğü adamdan şikayetçi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024? Devlet Bahçeli'nin hayatını anlatan kitap adı ne, satışa çıktı mı, ne kadar? 12-13 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İdil Bilgen kimin kızı? İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi? 12-13 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef eleme adayları kim? 12 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında, nereli? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (İÇLİ KÖFTE)? 12 Eylül Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Eylül Beydağ, Kiraz, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title