DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir?

Dem Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Tunceli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir?

DEM PARTİ TUNCELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Tunceli Belediye Eş Başkan Adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak oldu. Buna göre DEM Parti Tunceli Belediye Eş Başkan Adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak'dır.

BİRSEN ORHAN KİMDİR?

Birsen Orhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Tunceli Belediye EşBaşkan adayıdır.

CEVDET KONAK KİMDİR?

Cevdet Konak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Tunceli Belediye EşBaşkan adayıdır.