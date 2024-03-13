DEM Parti Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak Beytüşşebap adayı Beybün Aslan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şırnak Beytüşşebap Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Beybün Aslan kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şırnak Beytüşşebap adayı Beybün Aslan kimdir?
Dem Parti Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şırnak Beytüşşebap adayı Beybün Aslan kimdir?
DEM PARTİ ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP ADAYI BEYBÜN ASLAN KİMDİR?
Beybün Aslan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şırnak Beytüşşebap adayı Beybün Aslan teknikerdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz