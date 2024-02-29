DEM Parti Sinop Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop adayı Filiz Yalçın ve Erol Aydemir kimdir?

Dem Parti Sinop Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Sinop Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop adayı Filiz Yalçın ve Erol Aydemir kimdir?

DEM PARTİ SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Sinop Belediye Eş Başkan Adayı Filiz Yalçın ve Erol Aydemir oldu. Buna göre DEM Parti Sinop Belediye Eş Başkan Adayı Filiz Yalçın ve Erol Aydemir'dır.

FİLİZ YALÇIN KİMDİR?

Filiz Yalçın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Sinop Belediye EşBaşkan adayıdır.

EROL AYDEMİR KİMDİR?

Erol Aydemir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Sinop Belediye EşBaşkan adayıdır.