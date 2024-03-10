DEM Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Fethiye adayı Hasan Yıldırım kimdir?

Dem Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Fethiye adayı Hasan Yıldırım kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA FETHİYE ADAYI HASAN YILDIRIM KİMDİR?

Hasan Yıldırım 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Fethiye Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Fethiye adayı Hasan Yıldırım mali müşvirlik yapmaktadır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz