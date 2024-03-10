DEM Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mersin Akdeniz adayı Hoşyar Sarıyıldız kimdir?

Dem Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mersin Akdeniz adayı Hoşyar Sarıyıldız kimdir?

DEM PARTİ MERSİN AKDENİZ ADAYI HOŞYAR SARIYILDIZ KİMDİR?

Hoşyar Sarıyıldız 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mersin Akdeniz Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Mersin Akdeniz adayı Hoşyar Sarıyıldız avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz