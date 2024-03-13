DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Savur Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir?
Dem Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir?
DEM PARTİ MARDİN SAVUR ADAYI GÜLBİN HATİCE ÖNCÜ KİMDİR?
Hatice Öncü 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz