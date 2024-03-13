DEM Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Mazıdağı adayı Kudret Uçuk kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Mazıdağı Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Mazıdağı adayı Kudret Uçuk kimdir?
Dem Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Mazıdağı adayı Kudret Uçuk kimdir?
DEM PARTİ MARDİN MAZIDAĞI ADAYI KUDRET UÇUK KİMDİR?
Kudret Uçuk 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Mazıdağı adayı Kudret Uçuk serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz