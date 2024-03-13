DEM Parti Malatya Battalgazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Battalgazi adayı Ayşe Şahin kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Malatya Battalgazi Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Malatya Battalgazi adayı Ayşe Şahin kimdir?
Dem Parti Malatya Battalgazi Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Malatya Battalgazi adayı Ayşe Şahin kimdir?
DEM PARTİ MALATYA BATTALGAZİ ADAYI AYŞE ŞAHİN KİMDİR?
Ayşe Şahin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Malatya Battalgazi Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Malatya Battalgazi adayı Ayşe Şahin ev emekçisidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz