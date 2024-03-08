DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir?

Dem Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Güzelbahçe Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir?

DEM PARTİ İZMİR GÜZELBAHÇE ADAYI ÖZLEM AYDINALP KİMDİR?

Özlem Aydınalp 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR GÜZELBAHÇE ADAYI NAZMİ YAVUZ KİMDİR?

Nazmi Yavuz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz