DEM Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir?

Dem Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir?

DEM PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti İzmir Belediye Eş Başkan Adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu. Buna göre DEM Parti İzmir Belediye Eş Başkan Adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan'dır.

AKIN BİRDAL KİMDİR?

Akın Birdal, 2 Ocak 1948 tarihinde Niğde'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde'de tamamladıktan sonra, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Öğrencilik yıllarında Niğde Gençlik Derneği Başkanlığı ve Ziraat Fakültesi Talebe Cemiyeti'nde görev aldı.

Birdal, Ziraat Mühendisleri Birliği ve TMMOB Ziraat Odası Merkez Yürütme Kurullarında görev aldı. KÖY-KOOP'un Niğde Birlik Başkanlığı'nı yaptı ve aynı zamanda KÖY-KOOP'un merkez yönetim kurulunda görev aldı.

1977-1980 arasında Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1980 darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi'nde KÖY-KOOP yöneticileriyle birlikte tutuklandı.

1984 yılında tüm davalarından beraat etti ve peyzaj mimarlığı alanında çalışmaya başladı. 1986'da kurulan İnsan Hakları Derneği'nde 1986-1992 arasında Genel Sekreterlik ve 1992-1999 arasında Genel Başkanlık yaptı.

1998'de silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 1995 ve 1996'da yaptığı konuşmalardan dolayı hapis cezasına çarptırıldı. 1999 ve 2000'de hapse girdi ve İHD Genel Başkanlığı'ndan ayrıldı.

1997'de Susurluk kazası ile ilgili düzenlediği basın toplantısı nedeniyle yargılandı, ancak beraat etti. 2007 genel seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak seçilerek milletvekili oldu.

Akın Birdal, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde DTP İstanbul Belediye Başkan Adayı oldu. Akın Birdal, eşi Gülşen Ülker ile evliydi ve iki kızı vardı. Eşi 12 Ekim 2015'te hayatını kaybetti. Akın Birdal 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Belediye EşBaşkan adayıdır.

TÜRKAN ASLAN KİMDİR?

Türkan Aslan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Belediye EşBaşkan adayıdır.