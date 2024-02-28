Üye Girişi
Haberler

DEM Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir?

Güncelleme:

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Akın Birdal kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir? DEM Parti'nin belediye başkan adayları netleşmeye devam ediyor.

Dem Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir?

DEM PARTİ İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti İzmir Belediye Eş Başkan Adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu. Buna göre DEM Parti İzmir Belediye Eş Başkan Adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan'dır.

AKIN BİRDAL KİMDİR?

Akın Birdal, 2 Ocak 1948 tarihinde Niğde'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde'de tamamladıktan sonra, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Öğrencilik yıllarında Niğde Gençlik Derneği Başkanlığı ve Ziraat Fakültesi Talebe Cemiyeti'nde görev aldı.

Birdal, Ziraat Mühendisleri Birliği ve TMMOB Ziraat Odası Merkez Yürütme Kurullarında görev aldı. KÖY-KOOP'un Niğde Birlik Başkanlığı'nı yaptı ve aynı zamanda KÖY-KOOP'un merkez yönetim kurulunda görev aldı.

1977-1980 arasında Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1980 darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi'nde KÖY-KOOP yöneticileriyle birlikte tutuklandı.

1984 yılında tüm davalarından beraat etti ve peyzaj mimarlığı alanında çalışmaya başladı. 1986'da kurulan İnsan Hakları Derneği'nde 1986-1992 arasında Genel Sekreterlik ve 1992-1999 arasında Genel Başkanlık yaptı.

1998'de silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 1995 ve 1996'da yaptığı konuşmalardan dolayı hapis cezasına çarptırıldı. 1999 ve 2000'de hapse girdi ve İHD Genel Başkanlığı'ndan ayrıldı.

1997'de Susurluk kazası ile ilgili düzenlediği basın toplantısı nedeniyle yargılandı, ancak beraat etti. 2007 genel seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak seçilerek milletvekili oldu.

Akın Birdal, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde DTP İstanbul Belediye Başkan Adayı oldu. Akın Birdal, eşi Gülşen Ülker ile evliydi ve iki kızı vardı. Eşi 12 Ekim 2015'te hayatını kaybetti. Akın Birdal 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Belediye EşBaşkan adayıdır.

TÜRKAN ASLAN KİMDİR?

Türkan Aslan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Belediye EşBaşkan adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Türkan Aslan Akın Birdal Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir? Erkan Bulut kimdir? CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut kaç yaşında, nereli? Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl? IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title