DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir?

Dem Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Bakırköy Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir?

DEM PARTİ İSTANBUL BAKIRKÖY ADAYI MEDENİ ANDOK KİMDİR?

Medeni Andok 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İSTANBUL BAKIRKÖY ADAYI ELİF TOKAY ÖZTÜRK KİMDİR?

Elif Tokay Öztürk 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz