DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İstanbul Adalar Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Mehmet Galip Ataş kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İstanbul Adalar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir?
Dem Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Adalar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir?
DEM PARTİ İSTANBUL ADALAR ADAYI MEHMET GALIP ATAŞ KİMDİR?
Mehmet Galip Ataş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Adalar Belediye EşBaşkan adayıdır.
DEM PARTİ İSTANBUL ADALAR ADAYI KRISTIN SELEKMAN KİMDİR?
Kristin Selekman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Adalar Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz