DEM Parti Iğdır Tuzluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır Tuzluca adayı İsmet İlkutlu kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Iğdır Tuzluca Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Iğdır Tuzluca adayı İsmet İlkutlu kimdir?
Dem Parti Iğdır Tuzluca Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Iğdır Tuzluca adayı İsmet İlkutlu kimdir?
DEM PARTİ IĞDIR TUZLUCA ADAYI İSMET İLKUTLU KİMDİR?
İsmet İlkutlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Iğdır Tuzluca Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Iğdır Tuzluca adayı İsmet İlkutlu serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz