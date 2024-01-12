DEM Parti hangi illerde aday çıkaracak? CHP ile ittifak olacak mı?

Dem Parti hangi illerde aday çıkaracak? Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday çıkaracakları illeri açıkladı. Peki, DEM Parti hangi illerde aday çıkaracak? İşte, CHP ile ittifak olacak mı? Detaylar haberimizde...

DEM PARTİ HANGİ İLLERDE ADAY ÇIKACAK?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceklerini açıkladı. Seçimde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı konusuna da değinen Doğan, "er iki partinin ilgili komisyonları bu çalışmaları yürütecek. Henüz netleşen bir şey yok buna dair" ifadelerini kullandı.

CHP İTTİFAK YAPILACAK MI?

Doğan, dün DEM Parti heyetinin, CHP'yi ziyaret ettiğini ve sonrasında ortak açıklama yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Yerel seçimlerde güç birliği yapılabilir mi yapılamaz mı, yapılması muhtemel yerler nereler olabilir, olabilir mi, olamaz mı, buna dair bir çalışma yürütülebilir mi diye konuşulduğunu kendileri açıkladılar. Her iki partinin ilgili komisyonları bu çalışmaları yürütecek. Henüz netleşen bir şey yok buna dair. Çalışmalar ilerledikçe kamuoyu düzenli bir biçimde bilgilendirilecek. Tüm süreçlerde olageldiği gibi açık ve şeffaf bir biçimde bunları sizlerle paylaşacağız."