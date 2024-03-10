DEM Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Palandöken adayı İsmail Kaya kimdir?

Dem Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Palandöken adayı İsmail Kaya kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM PALANDÖKEN ADAYI İSMAİL KAYA KİMDİR?

İsmail Kaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Palandöken Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Palandöken adayı İsmail Kaya çiftçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz