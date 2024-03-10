DEM Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karaçoban adayı Kazim Erhan kimdir?

Dem Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Karaçoban adayı Kazim Erhan kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM KARAÇOBAN ADAYI KAZİM ERHAN KİMDİR?

Kazim Erhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Karaçoban Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Karaçoban adayı Kazim Erhan siyasetçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz