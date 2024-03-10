DEM Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Sarayköy adayı Şaban Badak kimdir?

Dem Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Denizli Sarayköy adayı Şaban Badak kimdir?

DEM PARTİ DENİZLİ SARAYKÖY ADAYI ŞABAN BADAK KİMDİR?

Şaban Badak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Denizli Sarayköy Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Denizli Sarayköy adayı Şaban Badak emeklidir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz