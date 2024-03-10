DEM Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yıldırım adayı Mahkum Taş kimdir?

Dem Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Yıldırım adayı Mahkum Taş kimdir?

DEM PARTİ BURSA YILDIRIM ADAYI MAHKUM TAŞ KİMDİR?

Mahkum Taş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Yıldırım Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bursa Yıldırım adayı Mahkum Taş inşaat sektöründe çalışmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz