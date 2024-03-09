DEM Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bursa Gürsu Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir?
Dem Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir?
DEM PARTİ BURSA GÜRSU ADAYI RABİA TOKTAŞ KİMDİR?
Rabia Toktaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Gürsu Belediye EşBaşkan adayıdır. Rabia Toktaş işçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz