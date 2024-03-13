DEM Parti Bitlis Hizan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis Hizan adayı Kerem Uğur kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bitlis Hizan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bitlis Hizan adayı Kerem Uğur kimdir?
Dem Parti Bitlis Hizan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bitlis Hizan adayı Kerem Uğur kimdir?
DEM PARTİ BİTLİS HİZAN ADAYI KEREM UĞUR KİMDİR?
Kerem Uğur 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bitlis Hizan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bitlis Hizan adayı Kerem Uğur emekli öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz