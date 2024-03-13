DEM Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Yayladere adayı Kemal Seven kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bingöl Yayladere Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bingöl Yayladere adayı Kemal Seven kimdir?
Dem Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bingöl Yayladere adayı Kemal Seven kimdir?
DEM PARTİ BİNGÖL YAYLADERE ADAYI KEMAL SEVEN KİMDİR?
Kemal Seven 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bingöl Yayladere Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bingöl Yayladere adayı Kemal Seven emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygYayladeremasından öğrenebilirsiniz