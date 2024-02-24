Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Artvin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan kimdir?

Güncelleme:

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Artvin Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Fatma Biçer kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Artvin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan kimdir?

Dem Parti Artvin Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Artvin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan kimdir?

DEM PARTİ ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Artvin Belediye Eş Başkan Adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan oldu. Buna göre DEM Parti Artvin Belediye Eş Başkan Adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan'dir.

FATMA BİÇER KİMDİR?

Fatma Biçer 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Artvin Belediye Eşbaşkan adayıdır.

LEVENT SERHAN KİMDİR?

Levent Serhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Artvin Belediye Eşbaşkan adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Levent Serhan Fatma Biçer DEM Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir? DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir? Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Erzurum adayı Faik Çalık kimdir? DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir? Saadet Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Elazığ adayı Abdullah Akın kimdir? Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Edirne adayı Tezcan Karakütük kimdir? DEM Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir adayı Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas kimdir? Saadet Partisi Diyarbakır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır adayı Muhammed Sabır Fırat kimdir? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Aydın Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın adayı Suzan Koç ve Naif Kanat kimdir? DEM Parti Artvin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan kimdir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Antalya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya adayı Nesibe Bahadır ve Kemal Bülbül kimdir? 25 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title