DEM Parti Artvin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan kimdir?

Dem Parti Artvin Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Artvin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan kimdir?

DEM PARTİ ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Artvin Belediye Eş Başkan Adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan oldu. Buna göre DEM Parti Artvin Belediye Eş Başkan Adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan'dir.

FATMA BİÇER KİMDİR?

Fatma Biçer 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Artvin Belediye Eşbaşkan adayıdır.

LEVENT SERHAN KİMDİR?

Levent Serhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Artvin Belediye Eşbaşkan adayıdır.