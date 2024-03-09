DEM Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Kepez Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir?
Dem Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA KEPEZ ADAYI SELAMİ ÖZYAŞAR KİMDİR?
Selami Özyaşar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Kepez Belediye EşBaşkan adayıdır. Selami Özyaşar 25. dönem milletvekilidir ve aynı zamanda üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz