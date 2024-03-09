DEM Parti Antalya Kemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Kemer Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir?
Dem Parti Antalya Kemer Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA KEMER ADAYI DURSUN SATICI KİMDİR?
Dursun Satıcı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Kemer Belediye EşBaşkan adayıdır. Dursun Satıcı emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz