DEM Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Alanya adayı Mehmet Şirin Filiz kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Alanya Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Alanya adayı Mehmet Şirin Filiz kimdir?
Dem Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Alanya adayı Mehmet Şirin Filiz kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA ALANYA ADAYI MEHMET ŞİRİN FİLİZ KİMDİR?
Mehmet Şirin Filiz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Alanya Belediye EşBaşkan adayıdır. Esnaflıkla ilgilenmektedir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz