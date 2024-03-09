DEM Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Aksu adayı Rezzan Çelik kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Aksu Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Aksu adayı Rezzan Çelik kimdir?
Dem Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Aksu adayı Rezzan Çelik kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA AKSU ADAYI REZZAN ÇELİK KİMDİR?
Rezzan Çelik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Aksu Belediye EşBaşkan adayıdır. Esnaflık yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz