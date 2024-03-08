Dem Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Mamak adayı Elif Kaya kimdir?

DEM PARTİ ANKARA MAMAK ADAYI ELİF KAYA KİMDİR?

Elif Kaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Mamak Belediye EşBaşkan adayıdır. Elif Kaya aynı zamanda emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz