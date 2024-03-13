DEM Parti Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Taşlıçay adayı Mehmet Ali Budak kimdir?

Dem Parti Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ağrı Taşlıçay adayı Mehmet Ali Budak kimdir?

DEM PARTİ AĞRI TAŞLIÇAY ADAYI ADALET MEHMET ALİ BUDAK KİMDİR?

Mehmet Ali Budak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ağrı Taşlıçay Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Ağrı Taşlıçay adayı Mehmet Ali Budak esnaftır ve ortaokul lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygTaşlıçaymasından öğrenebilirsiniz