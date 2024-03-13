DEM Parti Adıyaman Samsat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Samsat adayı Yasin Ertan kimdir?

Dem Parti Adıyaman Samsat Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adıyaman Samsat adayı Yasin Ertan kimdir?

DEM PARTİ ADIYAMAN SAMSAT ADAYI ADALET YASİN ERTAN KİMDİR?

Yasin Ertan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adıyaman Samsat Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Adıyaman Samsat adayı Yasin Ertan serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygSamsatmasından öğrenebilirsiniz