DEM Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Kahta adayı Osman Özbek kimdir?

Dem Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adıyaman Kahta adayı Osman Özbek kimdir?

DEM PARTİ ADIYAMAN KAHTA ADAYI ADALET OSMAN ÖZBEK KİMDİR?

Osman Özbek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adıyaman Kahta Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Adıyaman Kahta adayı Osman Özbek serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygKahtamasından öğrenebilirsiniz