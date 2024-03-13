DEM Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir?

Dem Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adıyaman Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir?

DEM PARTİ ADIYAMAN GÖLBAŞI ADAYI ADALET ERGÜN VARHAN KİMDİR?

Ergün Varhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Adıyaman Gölbaşı adayı Ergün Varhan serbest meslek yapmaktadır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygGölbaşımasından öğrenebilirsiniz