DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli kimdir?

DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli kimdir?

DEM PARTİ ADIYAMAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Adıyaman Belediye Eş Başkan Adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli oldu. Buna göre DEM Parti Adıyaman Belediye Eş Başkan Adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli'dir.

BAHATTİN BİLGİN KİMDİR?

Bahattin Bilgin DEM Parti Adıyaman Belediye Eş Başkan Adayıdır.

MERYEM CERİTLİ KİMDİR?

Meryem Ceritli 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı olmuştur.