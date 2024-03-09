DEM Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Adana Yüreğir Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir?
Dem Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir?
DEM PARTİ ADANA YÜREĞIR ADAYI İBRAHİM KOCAMAN KİMDİR?
İbrahim Kocaman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adana Yüreğir Belediye EşBaşkan adayıdır. Sanatçıdır ve Üniversite/Yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz